La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en la Comisaría de Tres Isletas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero del niño Lucas Daniel García Orué, de 5 años. Tiene cabello negro, ojos oscuros, se lo ha visto por última vez en colonia La Mascota, cercanías de Napenay; en fecha 21/06/26.
Cualquier novedad sobre el menor, por favor acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a la Comisaría de Tres Isletas 3624645128 o al servicio de Emergencias 911.
Periodismo365