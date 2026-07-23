Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero recibió en Casa de Gobierno al Embajador de la República de la India, Ajeneesh Kumar, en un encuentro destinado a fortalecer los lazos de cooperación e impulsar una agenda de trabajo conjunta en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

Durante la reunión dialogaron sobre oportunidades de cooperación en sectores de interés mutuo, con especial énfasis en la industria farmacéutica, la producción forestal, la agricultura, la educación, la ciencia, la tecnología y los intercambios culturales y académicos.

El embajador Ajeneesh Kumar destacó que se trata de su primera visita oficial a la provincia y agradeció la invitación del Gobernador. “Ha sido una reunión muy útil y productiva. Hablamos sobre distintas áreas en las que la India puede cooperar con la provincia, especialmente en el sector farmacéutico, dispositivos médicos y descartables, buscando generar vínculos entre empresarios de ambos países y avanzar hacia futuras inversiones”, expresó.

Asimismo, señaló el potencial de cooperación en el ámbito agrícola, mencionando oportunidades vinculadas a la exportación de productos como madera, aceite de palo santo y derivados del algodón, además de la incorporación de maquinaria agrícola de origen indio. También remarcó el interés en desarrollar proyectos conjuntos en materia educativa y científica mediante programas de becas e intercambio de conocimientos.

ELOGIOS A LA BIENAL

En el marco de su visita a Resistencia, el diplomático recorrió la Bienal Internacional de Esculturas y manifestó su admiración por el evento. “Es un verdadero tesoro. No imaginaba encontrar una manifestación cultural de esta magnitud. Lo que vi es extraordinario y felicito a todos los que hacen posible este evento. Espero que en futuras ediciones también puedan participar escultores de la India”, afirmó.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Julio Ferro, valoró la visita del representante diplomático y destacó la importancia de abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional. “Es una enorme satisfacción recibir al Embajador de la India en nuestra provincia, en el marco de la Bienal, que representa uno de los grandes orgullos culturales del Chaco y sorprende a todos quienes nos visitan”, expresó.

Ferro explicó que durante el encuentro se avanzó en una agenda de trabajo vinculada al acceso a medicamentos, la cooperación científica, la educación y el desarrollo productivo. “La India posee una industria farmacéutica muy desarrollada y existe la posibilidad de generar vínculos que permitan acceder a medicamentos y fortalecer el trabajo conjunto. También dialogamos sobre maquinaria agrícola, nuevas tecnologías para el sector productivo y programas de becas que pueden beneficiar a estudiantes e investigadores chaqueños”, indicó.

En ese sentido, adelantó que la Agencia de Inversiones Chaco será la encargada de canalizar los distintos proyectos surgidos del encuentro para transformarlos en iniciativas concretas que beneficien a la provincia.

Por último, resaltó la importancia institucional del encuentro y aseguró que abre nuevas posibilidades de cooperación internacional. “Recibimos al embajador de la India con una agenda muy amplia de intercambio de oportunidades en materia de producción, agricultura, educación y ciencia. Fue una visita muy enriquecedora por todos los proyectos que podremos canalizar a través de la Agencia de Inversiones, fortaleciendo los vínculos entre la provincia del Chaco y la República de la India”, concluyó.

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