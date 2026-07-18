El Complejo Ecológico Municipal, ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 95, km 1111, continúa consolidándose como uno de los principales espacios recreativos y turísticos de la ciudad, especialmente durante el período de vacaciones, recibiendo a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.

Uno de los principales atractivos es el lago interno que genera un microclima muy valorado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. A esto se suma la presencia de una gran diversidad de aves, con un importante proceso de nidificación que puede observarse durante gran parte del año, convirtiendo al Complejo en un espacio destacado para el avistaje de fauna.

Asimismo, el Complejo cumple un rol fundamental en la recuperación y preservación de animales silvestres, albergando ejemplares que luego son reinsertados en su hábitat natural, fortaleciendo el perfil ambiental y educativo del lugar.

Además, se continúa trabajando en áreas pensadas para campamentos, espacios deportivos, zonas de parrillas y cabañas turísticas, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, moderno y plenamente integrado a la naturaleza.

El Parque Sur se encuentra cada vez más cerca de convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias, con grandes espejos de agua, un entorno natural único y espacios pensados para el disfrute responsable y sostenible.

Las tarifas para acceso al Complejo son: niños hasta 12 años $3.000, mayores de 12 años $5.000, autos $5.000 y motos $2.000. Cabe destacar que el uso de instalaciones exteriores, incluidas las parrillas, es totalmente gratuito.

De esta manera, el Complejo Ecológico Municipal reafirma su importancia como pulmón verde de la ciudad y como una propuesta ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno y celebrar el Día del Amigo, promoviendo el turismo local, el cuidado del ambiente y el encuentro familiar.

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