Una mujer intentaba quitarse la vida permaneciendo de pie sobre las vías férreas ante el inminente paso del tren. El maquinista de la formación pudo verla y afortunadamente alcanzó a frenar a tiempo. Ocurrió en la noche de este martes en Charata, a la altura de calle Buenos Aires y avenida San Martín.



Los uniformados detuvieron la marcha del móvil y descendieron, escuchando que la mujer gritaba al conductor ferroviario "Pasáme por encima, me quiero morir". En esas circunstancias el oficial de Policía procedió a la contención de la víctima y la alzó en brazos, retirándola de las vías férreas, evitando que la mujer logre su cometido. Los uniformados detuvieron la marcha del móvil y descendieron, escuchando que la mujer gritaba al conductor ferroviario "Pasáme por encima, me quiero morir". En esas circunstancias el oficial de Policía procedió a la contención de la víctima y la alzó en brazos, retirándola de las vías férreas, evitando que la mujer logre su cometido.



Minutos después fue identificada, se determinó que tiene 43 años y domicilio en Charata. Se solicitó el apoyo de Salud Pública pero la señora se negó a ser asistida. Luego se hizo presente en el lugar una mujer de 50 años (amiga), con quien se realizó la contención para que se retire del lugar y se liberó el paso del tren. Se dio aviso a la Comisaría jurisdiccional y División Violencia Familiar y de Género, con la intervención de Salud Pública. Minutos después fue identificada, se determinó que tiene 43 años y domicilio en Charata. Se solicitó el apoyo de Salud Pública pero la señora se negó a ser asistida. Luego se hizo presente en el lugar una mujer de 50 años (amiga), con quien se realizó la contención para que se retire del lugar y se liberó el paso del tren. Se dio aviso a la Comisaría jurisdiccional y División Violencia Familiar y de Género, con la intervención de Salud Pública.



