El fuerte accidente ocurrió en la madrugada de este lunes cuando por causas que se investigan un motociclista embistió la parte trasera de una camioneta estacionada en pleno centro saenzpeñense. Minutos después fue llevado en ambulancia hasta el Hospital "4 de Junio".

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 04.00 horas de la madrugada de este lunes, efectivos de Comisaría 1º fueron alertados que en calle 14 entre 29 y 31 del centro había ocurrido un accidente.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que una motocicleta Zanella Due, de 110 cc., color rojo, sin dominio, guiada por F.S., de 22 años de edad, domiciliado en el Barrio Belgrano; habría colisionado contra una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color gris oscuro, que estaba estacionada en el lugar, sin ocupantes en su interior, resultando el joven motociclista con lesiones lesionado y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el nosocomio local, antes del arribo policial.

Se dio intervención a personal de Criminalística que se abocó a sus tareas específicas. El Fiscal en turno dispuso, que el rodado de menor porte sea trasladado hacia la sede policial para su resguardo; en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito". Asimismo, se dio intervención a División Medicina Legal Sáenz Peña. Hasta el momento no se informó sobre el estado de salud del motociclista.

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