Un violento choque de motocicletas ocurrió en la tarde de ayer en el Barrio Obrero de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuentes policiales informaron que tres personas resultaron lesionadas. Uno de ellos de gravedad y permanece internado en el Sanatorio Loma Linda.

En tanto la segunda moto es una Keller, color negro, sin dominio, guiada por un joven de 24 años, que circulaba acompañado por un hombre de 38 años, que tras el fuerte impacto quedó en estado de inconsciencia. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital "4 de Junio" y luego de ser examinados, al conductor le diagnosticaron "Fractura cervical", permaneciendo internado en Sala de Traumatología del Hospital.

Sin embargo fue su acompañante, de 38 años, que se llevó la peor parte con diagnóstico de "Traumatismo Encéfalocraneano Grave", siendo trasladado al Sanatorio Loma Linda. Se dio intervención a la División Criminalística y División Medicina Legal.

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