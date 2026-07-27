Un violento choque de motocicletas ocurrió en la tarde de ayer en el Barrio Obrero de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuentes policiales informaron que tres personas resultaron lesionadas. Uno de ellos de gravedad y permanece internado en el Sanatorio Loma Linda.
En ese sentido, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que ayer a las 15.00 horas, personal policial tomó conocimiento del siniestro ocurrido en calle 29 y 12 del Barrio Obrero. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que fueron partícipes dos motocicletas de 110 cc., una Corven Energy, color rojo, guiada por un joven de 18 años que fue hospitalizado con diagnóstico de "Lesiones Leves", quien luego de ser atendido recibió el alta médica.
En tanto la segunda moto es una Keller, color negro, sin dominio, guiada por un joven de 24 años, que circulaba acompañado por un hombre de 38 años, que tras el fuerte impacto quedó en estado de inconsciencia. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital "4 de Junio" y luego de ser examinados, al conductor le diagnosticaron "Fractura cervical", permaneciendo internado en Sala de Traumatología del Hospital.
Sin embargo fue su acompañante, de 38 años, que se llevó la peor parte con diagnóstico de "Traumatismo Encéfalocraneano Grave", siendo trasladado al Sanatorio Loma Linda. Se dio intervención a la División Criminalística y División Medicina Legal.
Periodismo365