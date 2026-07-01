El nuevo Curso de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 29 de junio, con modalidad virtual y tendrá una duración de dos meses. Está destinado a farmacéuticos y estudiantes avanzados de la carrera de Farmacia.

Está destinado a farmacéuticos y estudiantes avanzados de la carrera de Farmacia, con 80% de la carrera aprobada. El Curso contiene seis módulos, que tratarán los siguientes contenidos: fundamentos de cosmética natural; materias primas naturales; formulación magistral; estabilidad y conservación; envases y almacenamiento; personalización e innovación.

La actividad está aprobada por Resolución Nº078/2026- C.S. de la Universidad. El cuerpo docente está compuesto por: Dra. Cristina M. Pérez Zamora, Dra. María B. Nuñez, Dr. Cristian Herman, Esp. Farm. Erica Soria.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace:

https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/0P1XZO5Q4D

Periodismo365