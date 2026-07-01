El nuevo Curso de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 29 de junio, con modalidad virtual y tendrá una duración de dos meses. Está destinado a farmacéuticos y estudiantes avanzados de la carrera de Farmacia.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió inscripciones para un nuevo curso de actualización en “Formulación de Cosmética Natural en Farmacia Magistral”, que iniciará las clases el 29 de junio con modalidad virtual y se realizará por dos meses.
Está destinado a farmacéuticos y estudiantes avanzados de la carrera de Farmacia, con 80% de la carrera aprobada. El Curso contiene seis módulos, que tratarán los siguientes contenidos: fundamentos de cosmética natural; materias primas naturales; formulación magistral; estabilidad y conservación; envases y almacenamiento; personalización e innovación.
La actividad está aprobada por Resolución Nº078/2026- C.S. de la Universidad. El cuerpo docente está compuesto por: Dra. Cristina M. Pérez Zamora, Dra. María B. Nuñez, Dr. Cristian Herman, Esp. Farm. Erica Soria.
Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace:
https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/0P1XZO5Q4D
Periodismo365