A través de esta medida el SENASA continúa trabajando en acciones de prevención de la plaga y protección del patrimonio fitosanitario del país.

Declarada originalmente mediante la Resolución SENASA N.° 1218/2024, está medida fue adoptada en función de la detección de esta plaga en la República Oriental del Uruguay y tiene como objetivo continuar con las acciones de prevención de la plaga, en articulación interinstitucional.

El picudo rojo es una de las plagas más perjudiciales y afecta a más de 35 especies de palmeras. En este marco, la resolución mantiene la obligatoriedad de comunicar al SENASA cualquier sospecha de presencia de esta plaga.

Cabe destacar que la Argentina mantiene el estatus fitosanitario de plaga cuarentenaria ausente para el picudo rojo de las palmeras. No obstante, se encuentra vigente la Emergencia Fitosanitaria declarada mediante la Resolución SENASA N.° 133/2026 para el territorio de la Isla Martín García, donde en enero de este año se detectó la plaga.

El Servicio continúa trabajando de manera articulada con organismos nacionales, provinciales y locales en acciones de prevención. Por dudas o comunicación de sospecha de presencia de picudo rojo comunicarse al correo electrónico dief@senasa.gob.ar o ingresar en la página web del Sinavimo.

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