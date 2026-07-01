La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa ejecutando un importante plan de infraestructura urbana con nuevas obras de pavimentación y mejoras en el sistema de desagües, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre los barrios del sector este y noreste de la ciudad y optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales.

El Intendente explicó que estas obras forman parte de un plan integral que incluye el revestimiento del canal, una importante intervención en la represa ubicada al norte del barrio 713 Viviendas y la adecuación del sistema de bombeo en el sector de Ruta Nacional Nº 95 y calle 33, trabajos destinados a incrementar la capacidad de desagüe ante lluvias intensas.

Además, adelantó que se espera la licitación del último tramo de pavimento sobre la calle 2, hasta la calle 51, lo que permitirá completar la puesta en valor del Parque Lineal y consolidar un corredor urbano de gran importancia para ese sector de la ciudad.

En paralelo, el Municipio proyecta continuar la pavimentación de la calle 33 hasta la calle 12, ejecutar nuevas cuadras sobre avenida 2, finalizar la trama vial de la calle 35 para conectarla con la calle 28 y concluir la pavimentación de la calle 4, que une el barrio Ex-Caesa con el barrio Néstor Kirchner, acompañando estas obras con tareas de desagües e iluminación.

Respecto a las previsiones climáticas para la segunda mitad del año, el intendente señaló que el Municipio mantiene una política sostenida de inversión en desagües, canales y estaciones de bombeo para minimizar el impacto de las precipitaciones intensas, remarcando que la ciudad continúa preparándose con obras permanentes para afrontar los desafíos que puedan presentarse, aunque remarcó que ante milimetrajes superiores a los 150 milímetros pueden presentarse inconvenientes en algunos sectores.

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