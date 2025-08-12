/ / CERRARON 43 KIOSCOS POR DÍA EN EL ÚLTIMO AÑO Y CULPAN A LA CAÍDA DE LAS VENTAS

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina advirtió que en el último año cerraron 16.000 locales, a un ritmo de 43 por día. Lo atribuyen a la recesión y a la competencia desleal.

Según supo Noticias Argentinas, el vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, pintó un panorama desolador. "El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Ventas en picada y competencia desleal

El informe del sector es contundente y expone las múltiples causas de la crisis:

Caída del consumo: "Se vende menos, mucho menos. No hay plata", sentenció Acuña. El sector registró una baja del 40% en las ventas en los últimos dos años, con una merma del 30% al 35% solo en bebidas durante la última temporada de verano.

Competencia desleal: El referente de los kiosqueros apuntó contra la proliferación de grandes cadenas "sin control estatal" y contra la venta de productos típicos de kiosco en otros rubros. "Productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas", denunció.

Menos locales, menos empleo: Según un relevamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cantidad de kioscos activos cayó de 112.000 a 96.000 en solo un año, lo que representa una pérdida del 14% de los comercios y un golpe directo al empleo y a las economías familiares.

Acuña también se refirió al impacto de la incertidumbre política y económica en los precios. "Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan", concluyó.

FUENTE Y FOTOS: NA