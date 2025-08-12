/ / SÁENZ PEÑA: UN ESTUDIANTE EN GRAVE ESTADO TRAS CHOQUE FRONTAL DE MOTOS

El lamentable accidente de tránsito ocurrió en los primeros minutos de este domingo en calle 12 frente al Barrio "Néstor Kirchner" de Presidencia Roque Sáenz Peña. "Mi hijo se iba hacia la casa de su papá cuando fue impactado de frente por otra motocicleta a gran velocidad. Al caer golpeó la cabeza contra el pavimento y ahora está en Terapia Intensiva en el Hospital 4 de Junio", explicó su mamá a Periodismo365.

"A eso de las 01.00 horas, ya del domingo, me avisaron que apenas salió de la casa tuvo un accidente. Una motocicleta con dos personas que iba de sur a norte quiso pasar a un vehículo y ahí lo impactó de lleno a mi hijo que iba en su motocicleta de 110 cc. por su mano derecha en dirección hacia la Ruta 16. Lo llevaron en ambulancia hasta el Hospital y entró directamente a Terapia Intensiva donde permanece en estado grave con traumatismo de cráneo", comentó la madre de la víctima.

Ampliando detalles, agregó que los ocupantes de la moto que colisionó al menor; también fueron llevados al Hospital "4 de Junio" y unas horas después fueron dados de alta. "Uno era mayor de edad y el acompañante menor", recordó. La preocupada mujer pidió aclarar que su hijo "no estaba en la ruta con los wileros. Éste fue otro accidente de motos en calle 12 y 37 en inmediaciones del Barrio Néstor Kirchner", remarcó.

Periodismo365



