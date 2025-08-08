/ / EL GOBIERNO ELIMINA REGULACIONES Y LIBERA EL USO DE DRONES EN TODO EL PAÍS

La ANAC publicó la resolución 550, permitiendo su uso libre en zonas rurales y sin necesidad de licencia.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó la resolución 550, comunicada por el Ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según ella, los drones con peso inferior a 250 gramos podrán ser utilizados sin ningún tipo de control en cualquier lugar del país.

La resolución también establece que ya no será necesario obtener licencia para drones de hasta 25 kilos en áreas rurales. Se espera que esta medida genere una serie de conflictos, ya que permitirá a particulares operar drones sin supervisión, lo que podría ingresar a situaciones problemáticas.

La falta de regulaciones implica que un vecino podría, por ejemplo, levantar un dron y observar lo que sucede en la propiedad de otro. Además, se habilita a todos los instructores y centros de instrucción para brindar cursos en diversas categorías, lo que augura un aumento en el interés y uso de estos dispositivos.

Con la eliminación de estas restricciones, se abre un nuevo capítulo en la utilización de drones en Argentina.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3



