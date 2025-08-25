/ / REVELAN POSIBLES COIMAS DE PASTORES EVANGÉLICOS CHAQUEÑOS A KARINA MILEI

Lourdes Arrieta lanzó duras acusaciones contra la hermana y secretaria general de Presidencia al señalar presuntas irregularidades vinculadas a aportes de iglesias evangélicas en Chaco y posibles maniobras en el PAMI.
“A Karina la ha superado la ambición al dinero”, aseguró Arrieta en declaraciones públicas, donde la involucró en “las coimas, el tema de las cripto y los contratos de los Menem”. La legisladora fue más allá y planteó que existen indicios de que “algo pasa con PAMI”, sin brindar más precisiones.
Arrieta, de formación evangélica, relató que persisten dudas sobre el viaje presidencial a Chaco, donde Javier Milei participó de la inauguración de un templo religioso. “No sabemos si el presidente ha recibido dinero cuando fue a Chaco y le dieron una ofrenda de amor entre comillas, que es lo que decimos habitualmente los evangélicos cuando das una dádiva”, explicó.
En ese sentido, sugirió que la eventual “ofrenda de amor” pudo haber tenido como destinataria a Karina Milei, alimentando sospechas sobre el manejo de fondos y la relación con sectores religiosos. Las acusaciones de Arrieta se suman a la creciente tensión política en torno a los escándalos de corrupción que atraviesan al oficialismo.
