/ / POR PRIMERA VEZ: EN EL SAUZALITO, SALUD INCORPORA CONTROLES DE GLUCOSA PARA EMBARAZADAS

Por primera vez en la historia, el laboratorio del Hospital de El Sauzalito cuenta con este tipo de estudios, beneficiando así la salud de las mujeres gestantes y previniendo complicaciones futuras.
El Ministerio de Salud recepcionó sobres de dextrosa monohidratada de 75 gs., destinada a su utilización en análisis obstétricos, Test que permite tener "la curva de tolerancia a la Glucosa" en embarazadas y el diagnóstico oportuno de la diabetes gestacional. Un trabajo en conjunto con la coordinación del área de Obstetricia y de Laboratorio.
Es así, que el gobierno provincial continúa impulsando la calidad sanitaria y el fortalecimiento de la Salud mejora en pos de los chaqueños, con servicios que llegan a cada rincón del Chaco.
