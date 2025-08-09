/ / RÍO MUERTO: SAMEEP Y APA REEMPLAZARON BOMBA DE UNA PERFORACIÓN Y RESTABLECIERON EL SERVICIO

La perforación está ubicada en un campo próximo a la localidad y la bomba que le permite funcionar, había salido de servicio por problemas técnicos. Dicha bomba permite abastecer de agua a la totalidad de la población de Río Muerto.

“El desafío que nos dio el gobernador Leandro Zdero es responder inmediatamente y solucionar las demandas de los usuarios e instituciones de toda la provincia y en ese camino estamos”, expresó el presidente de Sameep, Nicolás Diez.

El ingeniero Diez agregó que “es indispensable llevar adelante esta clase de trabajos que impacten directamente en una mejor calidad de vida de los chaqueños y que puedan contar con agua en sus hogares".

Por su parte, el coordinador de zona II, Ing. José Martín destacó que "por pedido del Directorio de la empresa nos encontramos recorriendo todas las localidades, monitoreando la situación actual del servicio de agua potable, para luego gestionar y dar respuesta a las demandas y en esta caso tuvimos que trabajar arduamente para poder reanudar la prestación en Río Muerto".

“Resulta indispensable llevar adelante intervenciones inmediatas que impacten directamente en una mejor calidad de vida de los habitantes de esta zona, acercándoles el agua que es vital para todos”, concluyó el coordinador.

Periodismo365



