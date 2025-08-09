/ / PUERTO DE BARRANQUERAS: EL GOBERNADOR CONSTATÓ LA HISTÓRICA EXPORTACIÓN DE 50 CONTENEDORES DE CUERO SALADO A CHINA

El Gobernador Leandro Zdero resaltó que “esta reactivación marca un antes y un después para Chaco, al permitir que la producción provincial y regional salga directamente al mundo desde sus propios puertos”.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “CHACO SE ABRE AL MUNDO”

“Estamos consolidando un hecho histórico. Se trata de cargas de cuero salado que nunca se realizó en el Puerto de Barranqueras. Casualmente aquí, en la barraca de Puerto Tirol donde se produce, tenían que ir a los puertos de Buenos Aires primero para que puedan salir así que estamos dando un paso importante”, precisó.

En ese sentido, continuó: “Es un paso importante porque significa que ahora estamos con 50 contenedores mensuales que tenemos que garantizar para exportar a China y nuestra meta es poder llegar en los próximos meses a 100 contenedores”.

El primer mandatario provincial valoró también las gestiones realizadas por la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula y del diputado nacional por Chaco, Carlos García. “Venimos utilizando un puerto que nunca debía dejar de funcionar. Esto significa gestión y es el punto inicial de lo que queremos para la provincia, una provincia que produzca, que trabaje y que se abra al mundo”, concluyó el jefe del Ejecutivo chaqueño.

ALICIA AZULA: “SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL ESTO NO SERÍA POSIBLE”

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, acompañada por Gabriel Acosta, Socio Gerente de la empresa "GAMA" de Logística y Servicios Portuarios, expresó su satisfacción por el acompañamiento del Gobierno provincial: “Sin el acompañamiento y la firme decisión de políticas en lo que tiene que ver el transporte, la logística del transporte que tiene una incidencia en el costo final del producto, esto no sería posible”.

Asimismo, Azula adelantó: "Quiero darle dos noticias al Gobernador y a la gente. Una, que las barcazas de YPF ya están entrando al muelle de YPF; y otra, que ya están terminadas las obras para la inauguración del depósito fiscal, que seguramente en menos de 30 días vamos a construirlo y será un servicio más que el puerto va a dar. Estos son hechos históricos porque el desafío era poner en la agenda de la logística del transporte al puerto de Barranquera como una alternativa”.

Periodismo365



