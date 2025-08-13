/ / SÁENZ PEÑA: HABRÍA CORTES DE LUZ DURANTE 10 DÍAS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA CHACO

Del 14 al 24 de agosto, la estación estará fuera de servicio por tareas preventivas para evitar posibles fallas en el transformador. Podrían verse afectadas Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Villa Ángela, Charata, Juan José Castelli y localidades cercanas.
Con el aporte de parques solares, centrales térmicas y la reconfiguración de la red, se espera cubrir la demanda, aunque podrían aplicarse restricciones temporales si el consumo es muy alto. Se recomienda hacer un uso responsable de la energía eléctrica durante este período.