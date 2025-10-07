/ / MILEI BUSCA CALMAR EL MALESTAR EN EL EJÉRCITO, LA ARMADA Y LA FUERZA AÉREA: ANUNCIA AUMENTOS PARA EL SECTOR

Javier Milei busca calmar el malestar en el sector y anuncia aumentos para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En el marco de las paritarias de las diferentes actividades, las Fuerzas Armadas recibieron una actualización de los salarios, que se conoció a través de la Resolución Conjunta 63/2025 y que fue publicada en el Boletín Oficial. El aumento beneficia tanto a oficiales como a suboficiales de las tres fuerzas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Según dispuso el Ejecutivo, las subas salariales se deben aplicar de manera escalonada, dependiendo de la jerarquía y la función específica que desempeñe el personal dentro de cada cuerpo. Desde el gobierno señalaron que el incremento forma parte de su política de recomposición de los ingresos de un área considerada estratégica.

El aumento forma parte de las actualizaciones mensuales que se extienden aproximadamente un 1,3 por ciento hasta noviembre. Desde el ministerio de Defensa señalaron que "con estas subas se pretende mantener el poder adquisitivo de los salarios frente al proceso inflacionario y evitar que los ingresos queden rezagados".

Según se explicó, los montos informados para octubre servirán como referencia oficial para liquidar los salarios de todos los rangos y categorías mientras se completa el último tramo de ajuste en noviembre.

En octubre, los salarios básicos quedaron de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.779.344.

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.478.563.

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.258.217.

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.977.999.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692.

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800.

Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465.

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040.

Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683.

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875.

En cuanto a los Suboficiales y el personal de otras jerarquías, los sueldos son los siguientes:

Suboficial Mayor: $1.404.956.

Suboficial Principal: $1.245.527.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177.

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246.

Sargento, Cabo Principal: $871.959.

Cabo Primero: $782.532.

Cabo, Cabo Segundo: $724.278.

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $659.720.

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $610.510.

Vale aclarar que estos son los básicos, a los que se pueden sumar otras asignaciones. Desde la cartera de Defensa remarcaron que "hay una decisión política de mejorar los ingresos del sector que continuará" más allá de la salida del ministro Luis Petri, quien en diciembre asumirá como diputado nacional.

