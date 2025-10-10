/ / QUITILIPI: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON LAS OBRAS DE LAS 32 VIVIENDAS SORTEADAS

En el marco del Plan Provincial de Viviendas, estas unidades serán entregadas en las próximas semanas y forman parte de una política habitacional, orientada a brindar respuestas concretas a la demanda de la localidad.

El sorteo, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, marcó un hecho histórico para la comunidad al incorporar un sistema de segmentación por categorías que contempló distintas realidades familiares: grupos con hijos, sin hijos, personas con discapacidad y postulantes con más de 20 años de antigüedad en el padrón. “Cada vivienda que se construye es el resultado de una política que prioriza la igualdad de oportunidades. En Quitilipi, logramos que el acceso a la casa propia sea justo, ordenado y transparente”, expresó Fernando Berecoechea, presidente del organismo.

El IPDUV garantizó la transparencia del proceso mediante la publicación del padrón definitivo de postulantes habilitados, disponible tanto en formato digital como físico. El sostenido avance de las obras refleja el compromiso de seguir generando soluciones reales para las familias chaqueñas.

