Según testimonio del camionero, problemas técnicos provocaron el incendio del acoplado, alcanzando el trabajador a desenganchar a tiempo el camión Scania que lo remolcaba. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

En esas circunstancias, personal municipal local en una autobomba junto a Bomberos Voluntarios, procedieron a la extinción de las llamas, mientras personal de Secheep procedía a cortar los cables de luz.

Por razones se tratan de establecer, ambos rulemanes delanteros del acoplado, se encontraban ajustados ocasionando llamas; según afirmó el conductor de 65 años de edad, domiciliado en Quitilipi. El trabajador del volante agregó que alcanzó a desenganchar el acoplado y poner a salvo al camión Scania, modelo TH112H 4x2, dominio colocado REL283, dejándolo estacionado en la banquina unos metros mas adelante. Aclaró que el camión viajaba de Quitilipi a Tres Isletas.

Minutos después el acoplado fue removido hacia la banquina con ayuda de un tractor, quedando despejado el tránsito para libre circulación. Interviene en el caso la Fiscal de Turno N° 1 Dra. Raquel Maldonado en la causa por "Supuesto Incendio".

Periodismo365



