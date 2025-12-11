Como todos los años, en la noche del 8 de diciembre el intendente Bruno Cipolini realizó el tradicional encendido de luces de los árboles gigantes de calle 12 y 1 y el de Avenida 33 entre 2 y 0. Este año, el paseo navideño de la Avenida 33 se encendió en la noche del miércoles, donde cientos de vecinos se acercaron para contemplarlo.

Además, en distintos tramos hay diferentes decorativos con iluminación acorde que embellecen la ciudad. Cabe mencionar que tanto en la calle 12 como en Avenida 2 también se pueden apreciar adornos con luces que visten a Sáenz Peña de Navidad.

El Intendente destacó el trabajo que todos los años realizan los empleados de las distintas áreas del Municipio en la preparación de los árboles y de los diferentes adornos que embellecen la ciudad en el marco de la Navidad. También adelantó que en los próximos días se sumará la decoración en plaza San Martín y su entorno, con motivo de las fiestas de fin de año.

Periodismo365