El Presidente Javier Milei firmó un comunicado en el que se establecen las próximas medidas a seguir en todo el país. Las alarmas se encendieron tras la creciente tensión en Medio Oriente.

“La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, señala el texto difundido en la red social X.

El refuerzo incluye mayor custodia en sedes diplomáticas extranjeras como embajadas y en distintos puntos considerados estratégicos. También apunta a reforzar los controles fronterizos.

Refuerzo en fronteras y monitoreo de inteligencia

El Gobierno dispuso además el “refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”.

Del operativo participan el Sistema de Inteligencia Nacional (SIDE), el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales.

Desde el Ejecutivo indicaron que la SIDE monitoreará la evolución de los acontecimientos internacionales y cooperará con agencias extranjeras para detectar posibles amenazas.

“El Gobierno reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado presidencial.

Respaldo diplomático a EEUU e Israel

En paralelo, la Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, expresó su apoyo a la operación militar conjunta llevada adelante por Estados Unidos e Israel. “La Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El comunicado sostuvo que las medidas podrían contribuir a “restablecer condiciones de estabilidad en la región” y reforzar el régimen internacional de no proliferación nuclear. Asimismo, la Cancillería cuestionó que Irán no haya desmantelado completamente su programa nuclear ni cesado actividades de enriquecimiento sensibles, y condenó la represalia con misiles contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, que afectó instalaciones vinculadas a Estados Unidos.

Por último, el Gobierno argentino expresó su solidaridad con el pueblo iraní y aseguró que la red consular permanece en contacto permanente con ciudadanos argentinos en la región para asistirlos ante cualquier eventualidad. La decisión se enmarca en un contexto de máxima tensión internacional, con riesgo de ampliación del conflicto en Medio Oriente y repercusiones globales en materia de seguridad y diplomacia.

Fuente y fotos: Ámbito