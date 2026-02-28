Trump anima a los iraníes a tomar el poder cuando la operación acabe, y Teherán responde con bombardeos contra Israel y las bases estadounidenses en Oriente Próximo. Entre los objetivos de los misiles estaban el líder supremo de la República Islámica y el presidente.

La primera oleada de bombardeos fue dirigida contra los principales dirigentes de la República Islámica, incluidos el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente, Masoud Pezeshkian, pero se desconoce el efecto de esos ataques, según periodistas de medios israelíes que cubren información del ejército. Fuentes cercanas a la operación sí han contado a Reuters que el ministro iraní de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, han muerto bajo las bombas.

No hay aún un balance de víctimas entre la población, aunque sí se ha reportado que un ataque contra una escuela de primaria en el sur de Irán se ha saldado con la muerte de al menos 63 personas, muchas de ellas niñas, según la agencia de noticias IRNA.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha definido la Operación Furia Épica como “masiva” y ha instado al pueblo iraní a tomar el poder, derrocando al régimen teocrático, cuando acabe. Irán, un país con 92 millones de habitantes, ha quedado sin prácticamente conexión telefónica ni Internet.

La respuesta de Teherán ha llegado con bombardeos contra varios puntos de Israel y bases militares de EE UU en Oriente Próximo: se han registrado explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El Gobierno iraní ha emitido una declaración en la que define el ataque como “una prueba para la resistencia nacional del pueblo iraní”.

“Esta mañana, el régimen sionista [Israel], en colaboración con el Gobierno estadounidense, atacó nuestra querida patria”, empieza el comunicado. La nota remarca que los bombardeos, como ya ocurrió el pasado junio, se han producido “una vez más durante las negociaciones [de un acuerdo nuclear]”, e interpreta que el objetivo es “socavar la soberanía nacional y la integridad territorial” de Irán.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha confirmado la campaña bélica en torno a las 8.00, hora local (las 7.00 en la España peninsular) y ya desde primera hora de la mañana se han escuchado explosiones en Teherán, la capital iraní. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que venía presionando a Trump desde hace tiempo para que forzara un cambio de régimen en Irán, ha asegurado que esta guerra será “mucho más fuerte” que la que lanzó en junio y que su objetivo es “eliminar la amenaza existencial que representa” el Gobierno de los ayatolás. La operación durará, al menos, varios días. “Lo que haga falta”, en palabras de Netanyahu.

Tanto el presidente estadounidense como el primer ministro israelí han coincidido en sus respectivas alocuciones en apuntar a un cambio de régimen como objetivo final. Trump ha prometido la “aniquilación” de la Marina iraní, del programa nuclear y de misiles de ese país, y la “muerte segura” para los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Revolucionaria Islámica si no se rinden.

“Irán rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”, ha argumentado Trump en un vídeo difundido a través de su red social, Truth. “Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos no para ahora; lo hacemos para el futuro y es una noble misión”, ha continuado.

El presidente estadounidense ha instado al pueblo iraní a revolverse contra su Gobierno. “El poder de su libertad está en sus manos”, ha declarado. “Cuando hayamos acabado, depongan a su Gobierno. El poder es de ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”, ha insistido. Y ha reiterado: “Este es el momento de actuar. No dejen que pase de largo”.

En la misma línea, Netanyahu ha exhortado a los iraníes a tomar el poder: “Es vuestra oportunidad, tomad vuestro destino en vuestras manos”. “Help has arrived” (La ayuda ha llegado), ha dicho en inglés —en medio de un discurso en hebreo— parafraseando el mensaje que el presidente de EE UU dirigió en enero a los manifestantes en Irán, durante los días de represión de las protestas desencadenadas el pasado diciembre.

“Ha llegado el momento de defender la patria y hacer frente al ataque militar del enemigo”, ha publicado el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado en X. “Al igual que estábamos preparados para las negociaciones, hemos estado aún más preparados para la defensa en todo momento. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán de forma decisiva a los agresores con plena autoridad”, añade.

Antes de divulgar ese comunicado, en el que trata de mostrar una imagen de unidad —todo el país “habla con una sola voz contra la agresión extranjera”, sostiene la nota—, el Ministerio de Asuntos Exteriores había adelantado que el país “no dudará” en responder. La represalia ha comenzado en forma de misiles y drones. Durante la mañana han sonado explosiones en distintos puntos de Israel por la interceptación de misiles. También en países fronterizos como Líbano, Siria o Jordania. Israel ha declarado el estado de emergencia y cerrado su espacio aéreo, como también ha hecho Irak.

En Jerusalén se han sucedido las sirenas antiaéreas cada pocos minutos, y a media mañana Teherán ha lanzado una nueva ronda de proyectiles. Las calles están prácticamente vacías, con la población en los refugios o en habitaciones seguras. Las autoridades israelíes solo han informado, de momento, de heridos e impactos puntuales.

También se han registrado ataques y explosiones en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en Kuwait, en Qatar y en Baréin. La agencia de noticias estatal de este último país ha informado de al menos tres explosiones, de las cuales al menos una ha sido contra instalaciones militares estadounidenses en el territorio.

Un testigo ha indicado a EL PAÍS que oyó tres explosiones en el centro de Teherán antes de que se activaran las alertas o sirenas, informa Ali Falahi. “Se levantaba una columna de humo desde la calle Pasteur, la casa del líder [Jameneí] y sus alrededores”, ha descrito. “Algunos familiares han decidido salir de Teherán, pero nosotros no nos vamos porque en nuestra ruta hay varios cuarteles”, ha explicado otra residente. “Preferimos refugiarnos en un rincón de la casa. Nos han dicho que las gasolineras están llenas”, añade. Un tercer testigo ha afirmado que la mayoría de los ataques se dirigen contra objetivos en el este de Teherán. “En esta zona hay instalaciones sensibles de misiles, nucleares y militares”, ha detallado.

El comunicado del Gobierno iraní llama a la calma a la ciudadanía. Las autoridades, asegura, “continuarán gestionando los asuntos cotidianos del país”. La nota insta también a los iraníes a “no preocuparse por la escasez ni las deficiencias”. “Los insumos esenciales, el combustible y los medicamentos están fácilmente disponibles en todo el país”, sostiene.

“Los centros médicos y las farmacias designadas seguirán funcionando las 24 horas, y los bancos seguirán prestando servicios”, subraya el texto. Las universidades y escuelas, sin embargo, “permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”, a pesar de que el sábado es día lectivo en Irán.

Medios iraníes han informado esta mañana de avalanchas de clientes que intentaban comprar pan y agua embotellada en el norte de Teherán, la zona más acomodada de la capital, donde algunos alimentos, como los huevos y la leche, ya no están disponible en algunas tiendas. También se han observado largas colas en las gasolineras de la ciudad.

Una larga enemistad

Tras décadas de guerra encubierta (con ciberataques, asesinatos de científicos nucleares y ataques a través de aliados), Israel entra así en su cuarto enfrentamiento directo con Irán en apenas dos años, y aquel en el que no juega a hacer tablas. La operación llevaba meses en preparación, con la fecha decidida hace semanas, pese a las negociaciones que estaban manteniendo Washington y Teherán, ha señalado un dirigente israelí a la agencia Reuters.

La población de Israel se ha enterado del inicio de la campaña por el sonido de las sirenas antiaéreas y un mensaje de alerta a móviles que declaraba el estado de emergencia e instaba a permanecer cerca de los refugios ante la previsible respuesta de Teherán.

Aunque no lo había señalado abiertamente como objetivo hasta ahora, Netanyahu pretende aprovechar la actual debilidad ―interna y externa― del régimen teocrático y de las milicias que Irán patrocina en Oriente Próximo (principalmente, la libanesa Hezbolá) para derrocarlo.

Acabar con la República Islámica consolidaría aún más la indiscutible supremacía regional de Israel, al quitarse de en medio a su gran némesis tras laminar o someter progresivamente a sus principales apoyos. Un candidato que Israel vería con buenos ojos para tomar eventualmente el poder en Irán sería Reza Pahlavi, el hijo de Mohamed Reza Pahlavi, el sha de Persia que tejió una estrecha alianza con el Estado judío hasta que cayó en 1979, precisamente en la revolución islámica de la que deriva el actual régimen.

Netanyahu lograría además una valiosa carta de presentación ante el electorado de cara a los comicios de octubre en Israel. Los números no le dan de momento para reeditar su actual coalición con nacionalistas radicales y ultraortodoxos, según coinciden los sondeos de las últimas semanas.

Desde 2024, el fin de cada enfrentamiento entre Israel e Irán ha sido a su vez el inicio de la cuenta atrás hasta el siguiente. Así que Israel llevaba meses con el ejército en máxima alerta y en plena coordinación con Washington. “Oriente Próximo se encuentra en una encrucijada. Los elementos extremistas se niegan a rendirse. […] Estamos preparados para cualquier escenario. Y, si los ayatolás cometen el error de atacarnos, experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”, advirtió Netanyahu la semana pasada, en una ceremonia de graduación militar.

Esta semana habían llegado al país 12 aviones F-22, un modelo de caza furtivo estadounidense de quinta generación que figura entre los más avanzados del mundo. Si ya era inusual el aterrizaje en el país de cazas de Estados Unidos, más raro aún era que hubiera F-22. Se suman a la también inusual presencia de aviones estadounidenses de reabastecimiento y de carga (nueve, solo en la noche previa al ataque) en Ben Gurión, el aeropuerto cercano a Tel Aviv que ejerce de puerta de entrada de casi todo el tráfico aéreo civil.

El Gobierno de Netanyahu trasladó además a Líbano una clara advertencia de que, si Hezbolá entra en escena en apoyo de su valedor iraní, bombardeará las infraestructuras básicas, incluido el único aeropuerto en funcionamiento del arruinado país. Lo admitió el martes su ministro de Exteriores, Yusef Rayyi.

Esta misma semana, el Aeropuerto Internacional Ramon, en el sur de Israel, realizó un simulacro con vehículos de bomberos, policía, ambulancias y militares. Y el Ayuntamiento de Haifa, tercera ciudad del país y con el puerto más importante, venía pidiendo la preparación “inmediata” de los refugios públicos que estaban siendo utilizados para otros fines.

La industria armamentística de Israel lleva desde agosto produciendo de forma acelerada interceptores Arrow 3. Es el sistema antimisiles que más empleó en la guerra con Teherán del pasado junio, a la que EE UU se acabó sumando, bombardeando plantas nucleares iraníes.

El consenso político y militar en Israel es que aquel conflicto, que duró 12 días, fue un éxito, pese a que el régimen de los ayatolás matase a más de 30 personas y la intercepción de los 550 misiles balísticos se quedase en el 86%, mostrando agujeros letales en la defensa israelí. Las autoridades mantienen hasta hoy, además, el secretismo sobre los daños que sufrieron las instalaciones militares, principal objetivo de los misiles y drones iraníes.

Antes de eso, Irán e Israel habían mantenido dos enfrentamientos de menor escala en 2024. El embrión del primero fue la decisión de Netanyahu de matar a tres altos mandos iraníes en un ataque aéreo contra la Embajada del país en Damasco. La República Islámica respondió con más de 300 drones y misiles contra el Estado judío, pero anunciados ―y casi coreografiados― para salvar la cara ante los suyos sin generar una escalada regional. Netanyahu tuvo la última palabra, con un bombardeo al sistema antiaéreo que protegía una instalación nuclear.

Israel volvió a humillar a Irán en julio, al asesinar al líder político de Hamás, Ismail Haniya, en una casa de huéspedes en Teherán a la que había sido invitado. Dos meses más tarde mató a Hasan Nasrala, el líder de Hezbolá, el aliado libanés al que Teherán veía pasar en pocos días de milicia temida a desconcertada perdedora. La acumulación de agravios llevó a Teherán a lanzar un nuevo ataque, este menos calculado, de unos 180 misiles balísticos. La mayoría fueron interceptados.

En aquel momento Israel e Irán todavía se tanteaban, midiendo sus respectivas fuerzas con un ojo ya en la siguiente ronda, como la guerra iniciada este sábado. “Israel está muy a favor de la guerra y de un cambio de régimen”, pero es también consciente de que conlleva “mucho riesgo y caos, sobre todo en una campaña prolongada, en la que probablemente sería la principal víctima”, interpretaba el lunes la analista sénior sobre Israel del International Crisis Group, Mairav Zonszein, en un panel organizado por este think-tank antes del estallido bélico.

Fuente y fotos: EFE - El País