Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado -en la primera comunicación pública desde que comenzaron esta mañana los ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos a Irán- condenando los hechos.

"El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní", dijo Pezeshkian en un comunicado.

El presidente iraní afirmó que "este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación".

Irán extiende por Oriente Medio su respuesta a los ataques de Israel y EE.UU, que han causado decenas de muertos

Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 85 niñas en una escuela.

El régimen iraní ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel, según ha informado el ejército hebreo, lo que ha hecho sonar de nuevo las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.





La ofensiva se produjo después de que a primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra objetivos en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). La Guardia Revolucionaria iraní confirmó ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló el cuerpo paramilitar iraní. También fueron alcanzados objetivos en Arabia Saudí, que condenó "en los términos más enérgicos" la "brutal agresión" iraní contra los países del golfo Pérsico.

Catar asegura haber «frustrado con éxito» ataques iraníes

Catar, país que ha mediado entre Irán y Estados Unidos y que alberga la principal base militar en la región, y Emiratos Árabes Unidos, respondieron afirmando que se reservan el derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio

Desde Doha, el Ministerio de Defensa catarí anunció haber "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región.

"El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país", aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles. Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Israel detecta el lanzamiento de misiles desde Irán

Poco después de atacar junto a EE.UU. varias ciudades de Irán, el Ejército de Israel detectó el lanzamiento de hasta andanadas de misiles desde suelo iraní hacia su territorio, según informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recogía un comunicado castrense.

Suenan las sirenas en Israel y acopio de víveres

Previo a la llegada de los proyectiles iraníes, una multitud de personas abandonó a toda prisa las calles de Jerusalén ante el repetido alarido de las alarmas antiaéreas. Las tiendas de alimentos y farmacias se abarrotaron en la Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, con palestinos haciendo acopio de litros de agua, kilos de arroz y otros víveres de cara a una creciente incertidumbre sobre la duración y la escalada de esta última ofensiva bélica.

Según el Ejército israelí, sus aviones frustraron el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán, en un comunicado que han acompañado con imágenes del ataque. En Haifa, en el norte de Israel, los servicios de emergencias han reportado un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial. Por el momento, es la única información sobre daños de la ofensiva iraní.

Fuente, Multimedia y Fotos: Agencia EFE - Agencia Andina - Imágenes: Facebook France 24



