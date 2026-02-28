Con ataques hacia bases militares estadounidenses en países como Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Irán respondió este sábado 28 de febrero a una serie de embestidas conjuntas por parte de Estados Unidos e Israel. El presidente Donald Trump aseguró que los asaltos buscan evitar que Teherán fabrique un arma nuclear, mientras que la República Islámica reprochó que los ataques llegaron en medio de las negociaciones diplomáticas entre los dos países en esa materia.

Países como Bahrein, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos reportaron que Irán lanzó ataques hacia bases militares de EE. UU. en esos territorios.

Kuwait y Qatar anunciaron que se reservan el derecho a responder a los ataques de Irán hacia objetivos en sus países.

Los lanzamientos de Irán llegaron poco después de un ataque conjunto entre EE. UU. e Israel contra la República Islámica, justificado como una forma de evitar la fabricación de un arma nuclear.

Comandantes de la Guardia Revolucionaria y políticos habrían muerto en el ataque conjunto contra Irán, según una fuente citada por Reuters. Teherán no lo ha confirmado.

El líder supremo iraní no se encuentra en Teherán, ha sido trasladado a un lugar seguro, según un responsable.

Sube a 85 el número de muertos en ataque contra escuela primaria de niñas en el sur de Irán, según el poder judicial.

El príncipe heredero saudí y el emir de Qatar instaron a la desescalada en medio de los ataques contra Irán.

Fuente y fotos: France 24