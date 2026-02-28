Teherán advierte que todos los activos de Israel y EEUU en Oriente Próximo son "objetivos legítimos"









Trump habla sobre la operación en sus redes sociales. CHRIS DELMAS - AFP

Uno de los primeros países en confirmar la agresión ha sido Bahréin, con un comunicado del ministerio de Defensa que informó del lanzamiento de un misil contra la quinta flota de la armada de EEUU en Juffair, un barrio costero de la capital.

Por su parte Qatar ha enviado varias alertas móviles a la ciudadanía para que tomen refugio hasta nuevo aviso, después de que las defensas aéreas del país interceptaron al menos dos misiles iraníes. "Interceptamos con éxito varios ataques contra el territorio del país. Todos los misiles fueron interceptados y derribados antes de alcanzar territorio qatarí. Confirmamos que la situación de seguridad es estable y está bajo control", aseguró el ministerio de Defensa en un comunicado. Doha ya fue escenario de las represalias iraníes hace ocho meses, cuando Teherán bombardeó Al Udeid, la mayor base estadounidense en Oriente Próximo, en el contexto de la guerra de doce días contra Israel.

Se registraron explosiones en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, según informó Reuters, aunque las autoridades de dichos países aún no han confirmado las agresiones. Ante las crecientes amenazas, Qatar, Kuwait y EAU cerraron su espacio aéreo hasta nuevo aviso. Abu Dhabi informó de la muerte de un "ciudadano asiático" en los ataques iraníes con "misiles balísticos" que calificaron de "flagrante". EAU advirtió que se "reserva el derecho a responder" a la agresión.

La agencia AFP informó de al menos dos explosiones en la capital de Arabia Saudí, aunque la monarquía no ha confirmado ni negado la agresión. En un comunicado, Riad advirtió de "consecuencias nefastas" por la continua violación "de la soberanía estatal y los principios de derecho internacional" de los países de la región. De confirmarse el ataque iraní en Arabia Saudí, el régimen iraní habría golpeado a activos estadounidenses en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) excepto Omán, que había ejercido de mediador hasta ahora entre Washington y Teherán.

La Guardia Revolucionaria anunció en un comunicado que "ha comenzado la primera oleada de extensos ataques con misiles y drones" hacia "los territorios ocupados", refiriéndose a Israel. Más tarde, un funcionario israelí advirtió a la emisora Al Jazeera que "no hay límites" en la respuesta del régimen a los ataques contra su país y advirtió que el conflicto podría arrastrar a toda la región. "Todos los activos e intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Próximo se han convertido en objetivos legítimos".

Mientras, las autoridades iraníes aconsejaron a los cerca de 10 millones de habitantes de Teherán que abandonen la ciudad ante la inminente escalada de ataques por parte de Israel y Estados Unidos. En la última hora se han reportado nuevas explosiones en la capital, norte y sur del país, que han causado al menos 24 muertos, todos estudiantes en una escuela primaria en Minab, al sur del territorio, según informó la emisora Al Jazeera.

Estados Unidos e Israel han extendido los objetivos de los ataques a milicias aliadas de Irán en la región. Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), que tienen entre sus filas a varios grupos aliados con Teherán, anunciaron la muerte de dos de sus combatientes en ataques aéreos al sur de Bagdad.

Fuente y fotos: El Mundo - Multimedia: Facebook