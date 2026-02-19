El Gobierno de la provincia del Chaco anunció una actualización salarial para trabajadores del Estado, en un contexto económico difícil y con recursos limitados. Desde el Ejecutivo señalaron que la medida implica un importante esfuerzo financiero, mientras la provincia continúa afrontando y pagando una pesada herencia económica.

Febrero: aumento del 3% para docentes y personal policial.

Marzo: actualización salarial para trabajadores del Escalafón General, el 3%

Abril: incremento del 2% para todos los sectores de la administración pública, incluyendo docentes, policías y personal administrativo.

Por otra parte, el Gobierno remarcó su compromiso con los docentes que concurren a dar clases. En ese marco, el concepto “Aula” para el sector docente se incrementará de 400 a 520 puntos. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que, a pesar del complejo escenario económico y de las obligaciones heredadas que la provincia continúa afrontando, se busca acompañar a los trabajadores del Estado, con una buena administración y con responsabilidad en el uso de los recursos.

Periodismo365