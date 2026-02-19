Efectivos de la Sección Rural de Sáenz Peña brindaron apoyo a la Dirección de Bosques en un operativo dispuesto por la justicia en el Lote 47. Aunque no se hallaron maquinarias, se constataron rastros de trabajos recientes.

El operativo se centró en la Chacra N° 158, Lote 47, un predio de aproximadamente 250 hectáreas. La medida judicial fue impulsada por el Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección de Bosques, bajo el expediente N.º 844/2026-2, y contó con la intervención de la Fiscalía de Investigaciones N° 3, a cargo del Dr. Marcelo F. Soto.

El hallazgo

Tras una minuciosa recorrida por el inmueble rural, los agentes de seguridad y los inspectores, encabezados por el Sr. Gustavo García García (Director de Bosques), lograron constatar un desmonte de aproximadamente 45 hectáreas.

Si bien no se visualizaron maquinarias pesadas en el lugar al momento del arribo, el personal técnico detectó huellas de circulación de máquinas en las divisiones internas del campo. Se estima que los trabajos tienen varios días de antigüedad, habiéndose realizado previo a las últimas lluvias registradas en la región.

Procedimiento judicial

Las diligencias fueron supervisadas por el Ayudante Fiscal Emmanuel Kusnir. Al momento del allanamiento, no se encontraron moradores dentro del predio. El anillo de seguridad montado por la Policía Rural garantizó que el operativo finalizara sin novedades ni incidentes. Por su parte, la Dirección de Bosques prosigue con las actuaciones administrativas y legales correspondientes por la tala no autorizada detectada en el lugar.

Periodismo365



