La empresa Secheep advirtió a la comunidad sobre la circulación de intentos de estafas en nombre de la empresa, mediante llamados telefónicos, mensajes de texto y comunicaciones por redes sociales, en los que delincuentes intentan obtener datos personales o dinero de los usuarios.

Desde Secheep señalaron que este tipo de maniobras fraudulentas suele intensificarse en contextos donde se anuncian beneficios o programas vinculados al servicio eléctrico, por lo que solicitaron a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales de la empresa.

Además, recomendaron no brindar datos personales, números de cuenta, claves bancarias ni información sensible a terceros, y verificar siempre cualquier gestión relacionada con el servicio eléctrico a través de las oficinas comerciales o los medios institucionales habilitados. Finalmente, reiteraron que la colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir este tipo de delitos y contribuir a la seguridad de todos los usuarios del servicio.

Periodismo365



