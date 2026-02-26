En la tarde del miércoles, se llevó a cabo el acto de imposición de nombre de "Ramón Aznar Sánchez" a la prolongación de la calle 51 desde Ruta 95 hacia el este.





En la oportunidad el nieto de don Carlos Aznar, Alexis Aznar, se refirió a los presentes y agradeció al Intendente y al Concejo Deliberante por reconocer a su familia con la imposición del nombre de su bisabuelo a la calle que une Colonia Rivadavia con la zona urbana de la ciudad, cuyo camino fue abierto en el año 1930, por gestiones de Don Ramón Aznar Sánchez.

Por su parte el Diputado Nacional Gerardo Cipolini comentó que Don Ramón Aznar fue un propulsor para el desarrollo de la zona, gestionando la apertura de la calle que era tan necesaria para los vecinos de ese sector.

Don Ramón Aznar Sánchez llegó a Sáenz Peña en 1918 y fue peón rural cuatro años con diferentes patrones, de Colonia Bajo Hondo se fue a Pampa del Infierno y junto con otros agricultores fueron los primeros pobladores, operaban en el pueblo de Campo Largo que estaba a 50 kilómetros.

En 1929 regresó a Presidencia Roque Sáenz Peña, trabajó un año en la chacra de su suegro Victorio Polentarrutti y en 1930 con ayuda de familiares compró un lote, campo infestado con gramilla y cadillo, lo limpió con mucho sacrificio. En 1935 el Ministerio de Agricultura de la Nación lo distinguió con un diploma y una pequeña estatua de bronce, representando a un labriego sembrando cereal.

También integró el Consejo de Administración de la Cooperativa El Progreso, la cooperadora de la Escuela Nº 64, Subcomisión de Consorcio Caminero Nº 18, trabajó junto a vecinos en la reparación de caminos con pala de buey, limpio 1.600 metros de calle enmalezada con la ayuda económica de dos vecinos, y luego allí el Consorcio Caminero construyó la prolongación de la calle 51 hacia el Este, por lo que se decidió que dicha calle llevara su nombre.

Periodismo365



