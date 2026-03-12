El Ministerio de Salud recuerda a la comunidad que la prevención es la herramienta más importante para evitar enfermedades transmitidas por los mosquitos. Durante esta época del año, las lluvias favorecen la proliferación de estos insectos, lo que aumenta el riesgo de contraer enfermedades si no se toman medidas de cuidado en los hogares y espacios comunes.

Entre las principales recomendaciones, se solicita a la población mantener patios y jardines desmalezados y limpios, ya que los espacios con vegetación alta o residuos pueden convertirse en lugares propicios para la presencia de mosquitos. También se aconseja destapar canaletas y desagües para permitir el correcto escurrimiento del agua de lluvia y evitar que se acumule.

Otra de las medidas importantes es limpiar y cepillar con frecuencia los bebederos de animales, renovando el agua diariamente. Asimismo, se recomienda reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, lo que evita que el mosquito encuentre un lugar para depositar sus huevos.

Desde el Ministerio también señalaron la importancia de desechar el agua acumulada en recipientes como baldes, botellas, latas, macetas, neumáticos u otros objetos que puedan retener agua. En la misma línea, se pide a la población eliminar o descartar aquellos objetos en desuso que puedan convertirse en potenciales criaderos.

Las autoridades sanitarias recordaron que la eliminación de estos reservorios es una de las acciones más efectivas para disminuir la presencia del mosquito en los hogares y barrios. Por ello, insistieron en que cada vecino puede colaborar realizando estas tareas de manera periódica.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que el compromiso de toda la comunidad es fundamental para prevenir enfermedades y cuidar la salud colectiva, especialmente en los meses en los que aumenta la circulación de mosquitos. La prevención comienza en casa y con pequeñas acciones diarias es posible reducir significativamente los riesgos.

Periodismo365



