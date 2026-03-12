El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) informó que hasta el 30 de abril se encuentra habilitado el período para realizar la renovación de la afiliación de hijos estudiantes en la obra social.

Para completar la gestión, los afiliados deberán verificar y cargar los siguientes datos: número de credencial, DNI, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, titular y vínculo. Desde el organismo recordaron que quienes no realicen la renovación antes del 30 de abril de 2026 deberán afrontar el descuento del 100% de las prácticas médicas realizadas a partir de esa fecha.

Importante para afiliados que cumplieron 18 años

En los casos en que el hijo afiliado haya cumplido 18 años, el titular deberá acercarse a la delegación del INSSSEP más cercana para completar la declaración jurada correspondiente y presentar el certificado de alumno regular. Desde el instituto remarcaron la importancia de realizar el trámite dentro del plazo establecido para mantener vigente la cobertura de la obra social.

Periodismo365



