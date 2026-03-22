La destrucción industrial golpea con dureza y hubo unos 7 mil despidos en el Parque Industrial de Pilar, en el conurbano bonaerense; desde septiembre de 2025

La destrucción de empleos industriales se aceleró fuerte en los últimos meses y ya muestra datos alarmantes en los conurbanos. Solo en el Parque Industrial de Pilar, el más grandes de la Argentina y uno de los mayores de Sudamérica, se produjeron al menos 7 mil despidos entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Así lo reveló un censo realizado por la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) entre las más de 200 empresas del complejo, cuyos datos se conocieron en estos días. En total, la pérdida de empleos ronda el 20% del total de los puestos de trabajo del conglomerado industrial, que tiene una planta promedio de 35 mil trabajadores.

El Presidente de la CEPIP, Néstor Dolera, señaló en diálogo con El Diario de Pilar que, salvo algunos casos de cierres de empresas, la mayoría de los despidos se fue dando por goteo. “Hay empresas que han sacado 10, 15, 20, 30 trabajadores. La última grande que estaba dentro del Parque fue Berry (que operaba como Magnera), donde 350 personas perdieron supuesto trabajo. Era proveedora de Kimberly Clark que, al irse de Pilar esta empresa, su producción tuvieron que cerrar porque no podían ya vender su producto a nadie”, señaló Dolera. Y aunque señaló que no se produjeron despidos masivos de una sola vez, “la gran mayoría de las empresas han hecho reducción importante de su plantel operativo”.

Dolara analizó que, en un escenario de apertura importadora, tipo de cambio atrasado y caída del consumo, en el corto y mediano plazo se espera que los despidos se mantengan en el mismo ritmo o incluso que se aceleren.

Fuente y fotos: InfoGremiales