La inflación sigue aumentando, y los supermercados, con las ventas por el piso, afirman que recibieron listas del precios con subas de casi 10%.

En concreto, los ajustes van del 2% al 9% dependiendo de la marca y se reflejarán en las góndolas entre marzo y abril. Los aumentos se ubican dentro de ese rango y su impacto se verá de manera escalonada en los próximos meses. Los ajustes en alimentos se mantienen en línea con la inflación promedio, aunque algunas empresas aplicaron subas superiores para recomponer márgenes que venían rezagados.

Aumentos de precio por la guerra

Sin embargo, no dijo lo mismo la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que sostiene que los incrementos responden principalmente al encarecimiento de los costos logísticos tras la suba de los combustibles.

Los rubros más afectados hasta ahora son productos de limpieza, lácteos como quesos, bebidas alcohólicas, yerba mate y aderezos. En tanto, la Confederación General Almacenera emitió un comunicado que refleja distancia con los proveedores: "Desde nuestra organización gremial dejamos aclarado a la opinión pública, nuestro malestar con los formadores de precios, ya sean fabricantes o distribuidores, por los pretendidos aumentos en los productos, y en especial alimentos de la canasta básica". "Entendemos que no se justifican, por el aumento del combustible ya que éste no incide en gran porcentaje al costo del producto. A nuestros representados, a lo largo y ancho del país, los instamos a que no convaliden nuevas listas de precios aumentados con exageración o abusivos. Si es necesario, recomendamos sustituir productos por otras marcas, sobre todo marcas Pymes regionales que respeten la situación que atraviesa la economía del país y sean más sensibles al bolsillo de los Argentinos", sentenciaron.

Fuente y fotos: Urgente24