En el karinismo ya dan por hecha la salida del jefe de gabinete, que está golpeado y no lo defienden. Quiénes suenan para reemplazarlo.

Asediados por los escándalos interminables del ostentoso estilo de vida al que se subió Adorni desde que accedió al presupuesto público y las nuevas revelaciones del caso $Libra, este domingo corrieron versiones de reuniones en Olivos para definir los cambios, tanto en la SIDE, como anticipó LPO, como en la jefatura de Gabinete.

El jefe de gabinete quedó destrozado, tanto en imagen como en estado de ánimo, por las consecutivas revelaciones de su escandalosa evolución patrimonial y los negocios con el Estado que se habrían triangulado a la consultora de su esposa Betina Angeletti.

Pero lo que marcaría la salida de Adorni es el impacto que está teniendo su caso en la imagen positiva de Milei, que desde que estalló el escándalo de su jefe de Gabinete no para de caer y ya está entre 33 y 37 puntos, según las distintas encuestas que se conocieron esta semana, con una negativa que se acerca peligrosamente a los 60 puntos. "Está destruyendo la imagen de Milei", admitió a LPO un hombre de extrema de confianza de Karina Milei.

El uso indecoroso de aviones privados, la compra de una casa en un country con un sueldo de 3 millones de pesos y el comentario entre los funcionarios de que habría más "mugre", como el uso de una vivienda lujosa en San Isidro, empujaban este domingo la idea que la suerte del ex vocero de Milei ya está escrita.

Adorni está en la cuarta fase de las cinco que tiene el protocolo libertario para las crisis de este tipo. Las primeras tres fases son la desmentida, la denuncia de operaciones y la defensa cerrada del protagonista del escándalo.

La cuarta, como la que padece Adorni ahora, es el silencio. Ya ningún funcionario sale a defenderlo en público, mientras que en privado lo cuestionan. La quinta fase, que Milei ya aplicó en severas ocasiones, es la de soltarle la mano por completo.

En Olivos se barajan cuatro nombres para reemplazar al jefe de Gabinete. Uno es el de Martín Menem, que si deja la presidencia de Diputados sería reemplazado por Sebastián Pareja, en otro enroque que sería un golpe letal para Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.

El otro es del Diego Santilli, que no tiene la confianza total de los libertarios, pero ha mostrado un alineamiento total con Karina Milei. Su entronización en la Jefatura de Gabinete implicaría, de alguna manera, posicionarlo en primer lugar para la pelea por la candidatura a gobernador, algo que no sería del agrado de Pareja.

Los otros dos nombres que suenan son libertarios "puros": Sandra Pettovello y Pilar Ramírez. Ramírez es la legisladora de mayor confianza de Karina que, con un nivel de exposición mucho menor al de Adorni, sería un apéndice de la propia hermana presidencial, a quien a representa en la Ciudad.

Pettovello tiene la confianza ciega de Milei pero su gestión promete una relación tormentosa con los ministros. Como titular de Capital Humano hizo echar a tres directores de Anses, entre otras decenas de funcionarios que corrió de su ministerio. "No tiene el temple para conducir el gabinete", se sinceró un funcionario que la conoce y la aprecia. Si Pettovello recala en la jefatura de gabinete, los Menem buscarían tomar el control del ministerio de Capital Humano con Pareja.

Fuente y fotos: La Política Online