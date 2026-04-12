Como parte de su compromiso con todos los sectores de la provincia, el gobernador Leandro Zdero, junto a su equipo de ministros y funcionarios, se hizo presente este domingo en la localidad de Comandancia Frías para seguir asistiendo y brindando ayuda a las familias y vecinos afectados por las crecidas del Río Bermejito.

En ese marco, Zdero también agradeció la asistencia de todas las personas que se hicieron presentes en Comandancia Frías. “Vamos a seguir estando presentes todo el tiempo que sea necesario. Por eso trabajamos articuladamente con la gente del programa Ñachec, con el personal de Producción, la Policía, Desarrollo Humano, Seguridad, y seguiremos estado en cada lugar del Chaco que nos requiera”, aclaró.

Por su lado, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, explicó: “Ahora nos encontramos en el Paraje Ahí Veremos, estamos acompañando al gobernador Zdero asistiendo a las familias afectadas. Tenemos presencia permanente a través del programa Ñachec con asistencia a los productores. La crecida del río es la gran afectación de esta zona porque las familias quedan aisladas, por eso es fundamental poder estar este domingo ayudando a quienes los necesitan”, mencionó.





A su vez, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseveró: “Estamos acompañando al gobernador Zdero y su decisión política de asistir a cualquier rincón que la provincia lo requiera. Están participando la Dirección Fluvial, equipo de Bomberos y la Policía porque era indispensable estar para ayudar en esta zona de emergencia y, además, ratificando nuestro apoyo a la gente del campo”, resaltó.

”EL GOBIERNO NO NOS DEJÓ SOLOS” DIJO UNO DE LOS POBLADORES

Uno de los pobladores afectados por las inundaciones agradeció la presencia del gobernador Zdero y del equipo de gobierno que se hizo presente en la zona. “Es una situación muy difícil la que nos toca atravesar estos días y el Gobierno nos sigue ayudando, no nos dejó solos. Eso es muy valorable”, mencionó.









Además de la presencia del primer mandatario provincial, también estuvieron trabajando en el área el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resisco; los ministros de Salud, Sergio Rodríguez; de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; de Seguridad, Hugo Matkovich, y los intendentes Inés Ortega y Vicente González, de Nueva Pompeya.

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