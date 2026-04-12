Así lo anunció el vicepresidente norteamericano, JD Vance, luego de una jornada maratónica de conversaciones en Pakistán. "Necesitamos ver un compromiso firme de que Irán no buscará un arma nuclear", dijo en conferencia de prensa.

Después del fracaso del diálogo, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, ofreció una conferencia de prensa en Islamabad. Allí se limitó a resaltar un solo punto de fricción entre los muchos que separan a ambos países: la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

“Fueron 21 horas de charlas y, lamentablemente, no hubo acuerdo. Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz”, dijo Vance. "Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápido", marcó.

La única buena noticia, según el vicepresidente norteamericano, fue el mero hecho de reunirse cara a cara y mantener "estas sustanciosas conversaciones" que se prolongaron durante casi un día entero. "Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El Presidente (en referencia a Donald Trump) nos pidió que viniéramos con buena fe e hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", expresó. “Nos vamos de acá con una propuesta muy sencilla, un método para entender que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, subrayó.

Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:



"The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

La delegación norteamericana estuvo integrada también por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. A su vez, el lado iraní representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Las conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enfrentados desde la Revolución Islámica de 1979, se desarrollaron en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán, cuyo gobierno medió para sentar a las partes a la mesa de diálogo.

Irán cuestionó la falta de tacto diplomático de EE.UU.

La primera valoración oficial de Irán estuvo a cargo del portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, que criticó la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar con rapidez 40 años de diferencias, y más de un mes de combates. "Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión", explicó Baqaei.

Sobre los detalles concretos, fuentes iraníes próximas a las negociaciones confirmaron desencuentros en temas cruciales como el estatus del estrecho de Ormuz, ahora bajo control iraní, la situación de los casi 400 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán y la liberación de unos 25.000 millones de euros en activos iraníes congelados por las sanciones. Todas estas cuestiones quedaron sin resolver tras la reunión de Islamabad, Ormuz en particular: la delegación iraní trasladó, según las fuentes citadas por diario 'New York Times', que sólo reabrirá por completo y sin restricciones el estrecho cuando se firme un acuerdo de paz definitivo.

Sin cerrar la puerta a próximas conversaciones, Baqaei insistió en que, si quiere resolver este conflicto, Estados Unidos debe hacer un ejercicio de comprensión. "El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", concluyó.

Fuente y fotos: Diario Popular