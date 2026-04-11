Un informe de la Secretaría de Acción Social de la CGT revela que la recaudación promedio actual está un 25% por debajo del costo de las prestaciones mínimas obligatorias. Denuncian un "agujero financiero" provocado por el sistema de monotributo y el desfinanciamiento del Fondo Solidario.

El documento, que lleva las firmas del titular de la Secretaría de Acción Social, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y los cosecretarios generales de la central obrera, Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), detalla una combinación letal de factores: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, base del financiamiento, ronda el 30%, mientras que los costos médicos escalaron muy por encima de la inflación general.

El desfasaje del Plan Médico Obligatorio (PMO)

La cifra más alarmante del informe se encuentra en la brecha entre ingresos y gastos obligatorios. Mientras que la recaudación promedio del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, el costo estimado para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) escaló en marzo de 2026 a $85.000 per cápita.

Este descalce del 25% implica una realidad crítica:

Cobertura insuficiente: El 78,5% de los afiliados (más de 11 millones de personas) no genera aportes suficientes para costear el menú de prestaciones mínimas que las obras sociales están obligadas por ley a brindar.

Auxilio sindical: La mayoría de las obras sociales dependen hoy del auxilio financiero directo de sus respectivos sindicatos para evitar la cesación de pagos.

Impacto en la atención: La crisis ya se traduce en cortes en la cadena de pagos a prestadores, demoras en los turnos y una caída notable en la calidad médica.

Monotributistas y jubilados: los frentes deficitarios

El informe de la CGT describe la incorporación de monotributistas como un "agujero financiero" constante para el sistema. El aporte de estos afiliados (aprox. $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO, a pesar de que este grupo suele presentar una carga de enfermedades mayor a la de los trabajadores activos. Según el informe, muchos utilizan este régimen solo para acceder al sistema de salud a "precios irrisorios".

En cuanto a los jubilados que permanecen en el sistema sindical, la situación fue calificada como "discriminatoria". El PAMI transfiere a las obras sociales $48.269 por cada beneficiario, una cifra que representa menos de un tercio de lo que el PAMI recauda realmente por cada jubilado ($159.000).

Hospitales públicos y medicamentos en la mira

El informe también pone el foco en la "distorsión" que genera la facturación de los hospitales públicos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El trabajo denuncia que estos centros utilizan nomencladores con valores superiores a los privados y que realizan prácticas programadas sin autorización previa de la obra social, judicializando luego los cobros.

Finalmente, el acceso a los fármacos muestra un retroceso histórico: entre 2018 y 2023, la capacidad de compra de medicamentos ambulatorios de los afiliados se redujo un 49%, una tendencia de deterioro que no se ha revertido hasta la actualidad.

Fuente y fotos: Mundo Gremial