Granja Tres Arroyos suspendió a 200 trabajadores por seis meses, con reducción salarial y pagos en cuotas. La avícola profundiza así una crisis de años que ya implicó despidos, retiros y caída de exportaciones, y que tiene como víctima principal a sus trabajadores.

Según relataron empleados afectados, el esquema implementado implica una reducción de la actividad semanal: se trabajarán solo tres días de los cinco habituales, mientras que las jornadas no trabajadas serán abonadas al 50% del salario correspondiente. Además, los pagos continuarán realizándose en cuotas, una modalidad que la firma mantiene desde hace más de un año.

El anuncio generó fuerte malestar entre los trabajadores, quienes cuestionaron el rol del sindicato en el conflicto. “El sindicato nos dejó a la deriva”, señalaron fuentes internas, aunque aclararon que un grupo reducido, unos 40 operarios del sector de productos rebozados, continúa trabajando con normalidad.

La situación de la compañía no es reciente. Uno de los principales golpes se produjo tras la crisis sanitaria por gripe aviar en 2023, que provocó el cierre del mercado chino, destino clave para las exportaciones del sector. Esa pérdida representó unos 160 millones de dólares menos para la industria avícola y afectó de manera directa a la empresa, que redujo su volumen exportador del 33% al 25% de su producción.

En ese contexto, la firma avanzó con un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de su planta en Becar, en Concepción del Uruguay, y el traslado de unos 270 operarios a otras instalaciones, con el objetivo de reducir costos operativos. Sin embargo, esas medidas no lograron recomponer el flujo financiero.

Durante 2025, cerca de 400 trabajadores dejaron la empresa en el marco de despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en un ajuste que se profundizó bajo un procedimiento preventivo de crisis. El deterioro de las condiciones laborales ya había generado tensiones a comienzos de este año.

En enero, trabajadores de la planta de Pilar realizaron un paro en rechazo a una propuesta empresarial que planteaba saldar deudas salariales en hasta cinco cuotas. Ahora, con la nueva tanda de suspensiones, el conflicto vuelve a escalar y deja en evidencia la delicada situación que atraviesa una de las principales compañías del sector avícola en el país.

Fuente y fotos: InfoGremiales