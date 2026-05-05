El Gobierno del Chaco acompañó hoy el 126° aniversario de Misión Nueva Pompeya con una serie de actividades que incluyeron la inauguración de nuevas cuadras de pavimento urbano y la firma de un convenio para la construcción de 15 viviendas, a través del programa Ñachec.

El funcionario remarcó además que, tras atravesar momentos complejos, la provincia avanza hacia una etapa de recuperación. “Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, pero hoy estamos enfocados en dar vuelta la página, fortalecer la presencia del Estado y seguir llevando respuestas concretas a cada localidad”, sostuvo.

En ese sentido, valoró el trabajo articulado con el municipio local, destacando el esquema de esfuerzo compartido para la ejecución de obras. “Estamos avanzando junto al intendente en distintos proyectos, como pavimento urbano y viviendas, que forman parte de un plan con fuerte mirada en el norte provincial”, indicó.

Resico también subrayó la importancia de mejorar la conectividad en la región, tanto vial como aérea. “Sabemos que los caminos son fundamentales para el desarrollo de Pompeya y de toda la zona. Por eso, además de las obras viales, se proyecta una pista de aviación asfaltada que permitirá mejorar la conectividad, fortalecer la atención sanitaria y potenciar la llegada de visitantes”, explicó.

Asimismo, se refirió a la situación actual de algunas zonas afectadas por las lluvias. “Hay familias que todavía atraviesan dificultades, con problemas de acceso, energía y caminos complicados. Estamos trabajando intensamente para dar respuestas, con equipos en territorio y asistencia permanente”, aseguró.

En relación a la asistencia social, destacó la implementación del programa Ñachec como herramienta clave. “Es un programa del Estado que llega directamente a las familias y que, en situaciones de emergencia, permite actuar rápidamente con presencia en el territorio”, afirmó.

INTENDENTE GONZÁLEZ: “EL ESFUERZO COMPARTIDO ES FUNDAMENTAL

Por su parte, el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en el aniversario de la localidad. “Estamos celebrando un nuevo aniversario con obras concretas, como el pavimento y la firma de convenios que nos permiten seguir creciendo”, expresó.

El jefe comunal también hizo referencia a la situación de las zonas rurales afectadas por las condiciones climáticas. “Sabemos que hay productores y familias que están pasando momentos difíciles por el agua y el estado de los caminos. Desde el municipio estamos trabajando con maquinaria y asistencia para acompañarlos también con el gobierno provincial en este contexto”, señaló.

Finalmente, González remarcó la importancia de sostener el trabajo conjunto con la Provincia. “El esfuerzo compartido es fundamental para seguir avanzando. Vamos a continuar gestionando y trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó. Acompañaron este nuevo aniversario de Nueva Pompeya, autoridades provinciales; municipales, el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey; instituciones educativas locales; agrupaciones y vecinos de la zona.

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