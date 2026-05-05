A través del Plan de Tolerancia Cero a las Conexiones Irregulares, la empresa busca consolidar un sistema eléctrico más seguro, eficiente y equitativo en toda la provincia, promoviendo la incorporación de usuarios al sistema formal y combatiendo el fraude.

Los procedimientos se desarrollaron durante varias jornadas y en diferentes sectores de la ciudad termal. Con el acompañamiento de personal policial, los operarios realizaron inspecciones en la red eléctrica y constataron la existencia de conexiones clandestinas que representaban un riesgo tanto para los usuarios como para la infraestructura. “En toda la provincia estamos profundizando estos procedimientos porque cada conexión ilegal perjudica directamente a quienes cumplen con el pago de su factura, además de implicar un grave riesgo eléctrico”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Los operativos alcanzaron a cientos de domicilios en barrios como Ex Aero Club, San Martín, Néstor Kirchner, San Cayetano, Milenium, 713 Viviendas, Puerta del Sol, Estela Cubilla, Centro, Ginés Benítez, Sarmiento, Lamadrid, Oro Blanco, Ensanche Sur y Norte, Santa Teresita, Aipo, 1° de Mayo, Solidario, Mitre, Tiro Federal, Obrero y Matadero, entre otros.

Durante las intervenciones se procedió al secuestro de cables de bajada tipo coaxial, además de cientos de metros de líneas de baja tensión y cableado domiciliario utilizados para realizar conexiones irregulares.

OPERATIVOS EN TODA LA PROVINCIA

Desde comienzos de 2026, la empresa intensificó los controles en distintos puntos del Chaco. Las acciones se replicaron en localidades como General San Martín, Resistencia, Juan José Castelli, Villa Ángela, Quitilipi, Charata, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Margarita Belén, Barranqueras y Fontana, entre otras.

Los operativos incluyen la eliminación de conexiones ilegales, el recambio de medidores y la atención de reclamos específicos, con el objetivo de normalizar el servicio eléctrico.Desde SECHEEP destacaron que la regularización del suministro no solo mejora la calidad del servicio, sino que también incrementa la seguridad de los usuarios. Las conexiones precarias representan un alto riesgo de electrocución y afectan la estabilidad de la red, generando inconvenientes para toda la comunidad.

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