Con una amplia convocatoria, este lunes 4 de mayo comenzó una nueva edición del programa “Ver Para Ser Libres”, impulsado de manera articulada entre el Gobierno del Chaco y el Estado Nacional. En esta primera jornada, los móviles oftalmológicos se instalaron en Concepción del Bermejo y Villa Río Bermejito, alcanzando también a estudiantes de Fortín Lavalle y El Espinillo.

El operativo se desarrollará durante 10 jornadas, con modalidad itinerante, hasta el viernes 15 de mayo. Previamente, los alumnos atraviesan instancias de tamizaje en sus escuelas. Aquellos que presentan dificultades visuales son derivados a los móviles, donde reciben atención especializada y anteojos en el acto, sin costo. Cada unidad tiene capacidad de entregar hasta 100 lentes por día.

El programa forma parte de una política del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con las áreas provinciales de Desarrollo Humano, Salud y Educación, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual en contextos rurales y periféricos.

En la provincia, los equipos territoriales Ñachec participan en la organización de cada operativo. Además, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos suma dispositivos del Registro Civil para la realización de trámites de DNI.

El ministro Diego Gutiérrez destacó la importancia de la iniciativa: “Estamos muy contentos de poder llevar adelante estos operativos durante dos semanas en toda la provincia. Los chicos podrán acceder a atención oftalmológica de calidad y a la entrega gratuita de anteojos. El año pasado entregamos más de 3.000 y este año esperamos superar esa cifra”. El programa busca mejorar el rendimiento escolar, fortalecer la autonomía y promover el bienestar integral de los estudiantes.

CRONOGRAMA DEL 5 AL 8 DE MAYO

Móvil oftalmológico 1

-Martes 5: Pampa del Indio (EEP N°94)

-Miércoles 6: Presidencia Roca (CIC)

-Jueves 7: General José de San Martín (EEE N°10, incluye Pampa Almirón)

-Viernes 8: General José de San Martín (EEE N°10, incluye La Eduvigis).

Móvil oftalmológico 2

-Martes 5: Pampa del Infierno (Oficina de Desarrollo Social)

-Miércoles 6: Campo Largo (CEF N°4)

-Jueves 7: Las Breñas (CEF N°5)

-Viernes 8: Charata (EEA N°3).

Periodismo365