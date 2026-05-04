El Municipio avanza con los trabajos de limpieza, ensanchamiento y profundización de los canales de desagüe internos y linderos al Parque Industrial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el sistema de drenaje del predio.

Los trabajos incluyen: extracción de sedimentos, vegetación y obstrucciones, perfilado y limpieza de taludes, ampliación de la sección de los canales para mayor capacidad hidráulica y readecuación de alcantarillas y cruces existentes.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva de mantenimiento de la infraestructura hídrica, fundamental para el normal funcionamiento del Parque Industrial, garantizando condiciones adecuadas para las empresas radicadas y mejorando la transitabilidad en el área.

Desde la Secretaría destacaron que el mantenimiento periódico de los canales es clave para evitar anegamientos, especialmente en contextos de lluvias intensas, y remarcaron el compromiso de continuar con este tipo de intervenciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Con estas obras, el Municipio avanza en el fortalecimiento de la infraestructura productiva, acompañando el desarrollo industrial y brindando respuestas concretas ante situaciones climáticas adversas.

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