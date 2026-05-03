La Policía investiga el robo de elementos de una ambulancia en zona rural. El hecho ocurrió mientras el personal de salud asistía una emergencia.

Según lo informado, el hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el paraje El Techat, cuando el denunciante, junto a una enfermera, se dirigía en ambulancia para asistir a un paciente. Debido al mal estado de los caminos, el móvil quedó varado en la zona rural.









En esas circunstancias, se hicieron presentes dos hombres que comenzaron a amenazarlos y a golpear el vehículo, provocando daños en la zona del conductor. Ante esta situación, el personal de salud se retiró para solicitar ayuda mecánica. Al regresar, constataron la sustracción de un tubo de oxígeno con manómetro y un matafuego pertenecientes a la ambulancia.

Tomó intervención la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Juan José Castelli, que dispuso el inicio de tareas investigativas para lograr la recuperación de los elementos y la identificación de los presuntos autores.

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