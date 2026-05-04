El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, llevó adelante un importante operativo de distribución de medicamentos e insumos sanitarios en distintos puntos de El Impenetrable, con el objetivo de garantizar la atención en zonas afectadas por las inundaciones y el aislamiento.

A través de la articulación de equipos sanitarios, los recursos llegaron a hospitales, centros de salud y puestos sanitarios ubicados en el interior profundo, asegurando elementos de primera necesidad para las comunidades que han sufrido las consecuencias de la crecida del río Bermejo. El operativo también alcanzó a los hospitales de Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito, así como a los puestos sanitarios de El Sauzal y Wichí El Pintado.

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de sostener estos despliegues territoriales para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población, especialmente en contextos de emergencia hídrica, donde muchas familias permanecen aisladas. Asimismo, remarcaron el compromiso de continuar reforzando la asistencia en toda la región, garantizando el acceso a la salud y acompañando a cada comunidad afectada.

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