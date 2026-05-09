La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y el Instituto Superior “Formosa” de la ciudad Formosa, suscribieron recientemente un convenio de cooperación académica mediante el cual nuestra Casa de Altos Estudios comenzará a dictar el Doctorado en Educación en la vecina provincia.

Según informaron las autoridades de ambas instituciones, las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo viernes, ya que las primeras clases presenciales en la capital formoseña se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo.

Precisaron además que las actividades formativas se extenderán durante veinticuatro meses, bajo la dirección académica del doctor Gerardo Kahan. Cabe recordar que a mediados de marzo comenzó a dictarse también en Resistencia y Sáenz Peña esta misma oferta de posgrado, aprobada por Resolución CS Nº 329/2023 y acreditada por CONEAU según dictamen 617/2024.

En cuanto al perfil del egresado, vale destacar que se orienta a la formación para la investigación, cuyos desarrollos y resultados contribuyan a la resolución de problemas y desafíos educativos, la producción de nuevos enfoques, conocimientos y propuestas que constituyan aportes originales para los análisis de los procesos educativos y el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos públicos y privados del sector, la reflexión y la participación en actividades docentes cooperativas para responder a necesidades y problemas que enfrenta en la realidad de su trabajo cotidiano.

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