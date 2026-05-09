La Municipalidad -a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente- recuerda que está prohibida la poda del arbolado público. En los casos donde sea necesario hacerlo, dicha tarea queda bajo la competencia exclusiva de la Municipalidad.

Un árbol adulto sano, constituye un bien invalorable para una ciudad. Por eso hay que tener en cuenta que no deben podarse. Si es necesario hacerlo nunca debe ser más del 30% del volumen de su copa, se respeta su equilibrio y su forma natural.

La poda y sus consecuencias

La poda irresponsable daña y debilita, provoca riesgos en la fijación, pierde tanta raíz como ramas cortadas.

Destruye la forma natural del árbol y disminuye su tamaño.

Enferma, por los cortes pueden ingresar enfermedades y parásitos.

Reduce la vida, porque consume más energía para rebrotar.

Por Ordenanza municipal se establece que todos los árboles plantados en las veredas forman parte del arbolado público, independientemente de quien realizó la plantación. Toda persona física o jurídica, pública o privada tiene prohibido la poda, tala y eliminación total, por lo que si realiza este tipo de acciones será pasible de importantes multas.

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