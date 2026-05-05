El coordinador de Cultos de la Provincia, Pablo Paredes, valoró el trabajo conjunto y el espíritu solidario de todos los sectores involucrados. “Estas acciones son el resultado de un trabajo en equipo, donde el Estado, las organizaciones y el sector privado se unen con un mismo objetivo: estar cerca de quienes más lo necesitan”, expresó.

La iniciativa, desarrollada bajo el lema “Ayúdanos a Ayudar”, permitió acercar donaciones esenciales a familias que atraviesan una situación crítica producto de las inundaciones. Entre los elementos entregados se incluyeron alimentos, ropa, calzado y otros insumos básicos, fundamentales para acompañar a las comunidades.

El operativo contó además con el acompañamiento del Gobierno provincial. En ese sentido, se destacó también el compromiso del Consejo Pastoral de Pampa del Indio y de su presidente, el pastor Marciano Gómez, quienes cedieron el espacio y colaboraron activamente en la organización de la jornada. Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento gubernamental: “Agradecemos especialmente al gobernador de la provincia, Leandro Zdero, por su apoyo permanente y por el aporte logístico del Gobierno provincial, que hizo posible que todas las donaciones puedan llegar a cada familia”.

Paredes también destacó el rol de las instituciones locales: “Quiero resaltar el compromiso del Consejo Pastoral de Pampa del Indio y de su presidente, el pastor Marciano Gómez, quienes no solo brindaron el espacio, sino que fueron un pilar fundamental para la organización y el contacto directo con los vecinos”.

Finalmente, subrayó el valor de la solidaridad en momentos difíciles: “Cuando trabajamos de manera coordinada y con un fuerte sentido humano, logramos dar respuestas concretas. Este es el camino que debemos seguir para acompañar a cada comunidad afectada”.

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