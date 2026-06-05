Los dirigentes mantuvieron un encuentro a días de cumplirse un año del encarcelamiento de Cristina Fernández. "Reiteramos nuestro repudio a ese encarcelamiento injusto, a la persecución política, a la proscripción y seguimos exigiendo su libertad", expresó Aguiar el titular de ATE a nivel Nacional.

“Como Argentina, debemos torcer un destino que pareciera estar impuesto desde que el FMI otorgó los préstamos a Mauricio Macri y que además ahora pretende que sean millones los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”, agregó Aguiar.

“En estos dos últimos años y medio nos quitaron derechos, destruyeron centenares de miles de puestos de empleo y demolieron los salarios y las jubilaciones. Acordamos que hay que avanzar en una legislación que proteja a los trabajadores y que defienda la industria y la producción nacional”, indicó Aguiar y rechazó que “se pretenda debilitar la representación de los trabajadores a través de la intervención de los sindicatos como acaba de ocurrir con la UOM”.

El encuentro se llevó a cabo a 12 días de cumplirse un año de la detención de la expresidenta. Allí, Aguiar reiteró su repudio “a ese encarcelamiento injusto, a la persecución política, a la proscripción y seguimos exigiendo su libertad”.

“No caben dudas de que la lucha es por mucho más que los salarios, las jubilaciones y los puestos de empleo. La lucha es en defensa de la democracia porque hoy se encuentra en riesgo”, apuntó Rodolfo Aguiar. Ambos dirigentes acordaron concretar futuros encuentros para seguir abordando los principales temas del escenario político, social y económico del país.

Fuente y fotos: InfoGremiales