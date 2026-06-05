Asimismo, continúa concientizando en los comedores y merenderos de la ciudad. Desde el Municipio, a través del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, se continúa trabajando en los diferentes comedores y merenderos barriales. El objetivo es claro: acompañar a las instituciones y brindarles herramientas para el cuidado del ambiente.

🔹 Educación y apoyo escolar: Se entregan hojas y cuadernos hechos con material reciclado para los talleres de apoyo que se dictan en los espacios.

🔹 Asistencia: Se colabora con la entrega de leña para el funcionamiento diario de las cocinas.

🔹 Concientización: Se explican los riesgos de la quema de basura y los beneficios de acopiar materiales reciclables, los cuales luego son retirados por el equipo del plan.

🔹 Herramientas de compostaje: Se instalan pozos con tapa, composteras o pacas según las necesidades de cada lugar, enseñando a gestionar los residuos orgánicos de manera segura y ecológica.

El objetivo es llegar a cada rincón de Sáenz Peña con el Plan, al tiempo que se destaca la predisposición de cada vecino que comienza a cambiar sus hábitos por una ciudad más limpia y sustentable.

Periodismo365